Китай продовжив паузу в експортних обмеженнях на рідкісноземи — OilPrice

Китай продовжив до 10 січня паузу в дії масштабних експортних обмежень на рідкісноземельні елементи, запроваджених у жовтні 2025 року. Водночас окремі правила ліцензування експорту ітрію, введені Пекіном у квітні 2025 року, не були частиною цього призупинення, повідомляє OilPrice.

Ліцензування ітрію лишається чинним

Ітрій входить до переліку семи середніх і важких рідкісноземельних елементів, для яких Китай запровадив окремий режим експортного ліцензування. Коли Китай почав паузу щодо обмежень, введених у жовтні 2025 року, квітневі правила щодо цих елементів залишалися чинними.

За даними Bloomberg, експорт оксиду ітрію з Китаю становить приблизно дві п’ятих від середнього показника 2023–2024 років. Постачання до Японії цього року були мінімальними. Китайська митна статистика свідчить, що у вересні Японія отримала 4 тис. кг оксиду ітрію проти 51 тис. кг за аналогічний місяць роком раніше.

Представник японського промислового відомства повідомив AFP, що світові поставки ітрію зупинилися, спричинивши дисбаланс між попитом і пропозицією. Financial Times у жовтні також писала, що Японія може залишитися без запасів ітрію за кілька місяців.

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Ціни та альтернативні поставки

За оцінкою Argus Media, ціна ітрію в Європі становила близько 1,15 млн доларів за тонну, тоді як у Китаї — 9 144 долари за тонну. Таким чином, європейська ціна приблизно у 125 разів перевищувала китайську. До запровадження обмежень такого значного розриву майже не було.

Ітрій застосовують, зокрема, для захисту лопаток турбін газових електростанцій та авіаційних двигунів. Поставки з-поза меж Китаю нарощуються повільно: Lynas Rare Earths планує почати виробництво ітрію на малайзійському підприємстві у 2028 році. USA Rare Earth повідомила про відправлення перших зразків оксиду ітрію з демонстраційного заводу в Колорадо неназваному замовнику для тестування.

Очікується, що Дональд Трамп і Сі Цзіньпін зустрінуться на полях саміту АТЕС у Шеньчжені 18–19 листопада. Торговий представник США Джеймісон Грір під час нещодавньої відеорозмови з віцепрем’єром Китаю Хе Ліфеном закликав до конкретних кроків для збільшення поставок рідкісноземельних елементів.

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