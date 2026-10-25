У материковому Китаї державні медіа та Східне командування Народно-визвольної армії Китаю 25 жовтня провели інформаційну кампанію до річниці завершення японського колоніального правління Тайванем. Вони закликали до об’єднання острова з материковим Китаєм. Як повідомляє South China Morning Post, Пекін торік офіційно запровадив цю пам’ятну дату під назвою День відновлення Тайваню.

Супутникові кадри Тайваню

Державний телеканал CCTV оприлюднив 42-секундний ролик із супутниковими знімками Тайваню, зробленими комерційним угрупованням супутників Jilin-1. У відео показали Тайбейський купол, порт Тайбея, Національний палацовий музей, меморіал Чан Кайші, а також гору Юйшань, озеро Жиюетань, річку Тамшуй, скелі Ціншуй у Хуаляні та прибережні водно-болотні угіддя в Тайнані й Цзяї.

На відео наклали напис із твердженням, що Тайвань є провінцією Китаю. CCTV також заявив, що з орбіти нібито можна чітко побачити кожну вулицю острова, а ролик завершувався посланням про те, що об’єднання настане з часом.

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Заяви медіа та військових

Агентство Xinhua опублікувало матеріал із попередніми висловлюваннями голови КНР Сі Цзіньпіна щодо відносин через Тайванську протоку. У статті повторили позицію Пекіна, за якою Тайвань є частиною Китаю, а об’єднання має відбутися.

Газета People’s Daily закликала посилювати ідентифікацію з китайською нацією, китайською культурою та великою батьківщиною. Східне командування НВАК, яке відповідає за Тайванську протоку, поширило графіку із закликом повернутися додому та заявило, що передача Тайваню 1945 року підтверджує китайський суверенітет над островом.

Японія контролювала Тайвань із 1895 року до 25 жовтня 1945 року. Пекін вважає Тайвань частиною своєї території та не відмовлявся від застосування сили для об’єднання з островом. На Тайвані правляча Демократична прогресивна партія традиційно приділяє цій даті менше уваги, тоді як опозиційна партія Гоміньдан та інші представники «синьої» коаліції вважають її важливішою.

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