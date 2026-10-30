Китай провів навчання з дронами біля спірних мілин — South China Morning Post

Берегова охорона Китаю провела навчання з використанням водометів і дронів поблизу мілин Друга Томаса та Сабіна у Південнокитайському морі, права на які оскаржують Китай і Філіппіни. Про це повідомляє South China Morning Post з посиланням на китайський державний телеканал CCTV.

Водомети, дрони та перевірка суден

За даними CCTV, флотилія китайської берегової охорони провела комплексну підготовку з морського правозастосування у водах навколо двох мілин. Навчання були зосереджені на реагуванні на заходження іноземних суден, які китайська сторона називає незаконними.

Учасники відпрацьовували спостереження, супровід суден, контроль морського руху та тактичні маневри малих човнів. Також тренували застосування водометів, роботу безпілотників і збір доказів за допомогою оптичних та електронних сенсорів.

Сценарій навчань передбачав появу іноземного рибальського судна, яке, за версією китайської сторони, вело незаконний промисел. Співробітники берегової охорони репетирували огляд такого судна, вилучення спорядження й улову та наказ залишити район.

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Напруження з Філіппінами

Китай називає мілину Друга Томаса Реньайцзяо, а мілину Сабіна — Сяньбіньцзяо. На Філіппінах їх відповідно називають мілиною Аюнгін і мілиною Ескода.

Мілина Друга Томаса протягом останніх трьох років є одним із головних осередків напруження між двома країнами. 23 жовтня міністр оборони Філіппін Гілберто Теодоро заявив, що спроба Китаю примусово відбуксирувати посаджений на мілину філіппінський корабель BRP Sierra Madre буде актом війни проти Філіппін.

Представник міністерства оборони Китаю Чжан Сяоган у відповідь закликав Манілу «визнати реальність» і не випробовувати рішучість Пекіна захищати заявлені ним суверенітет та морські права. У навчаннях також брало участь китайське правоохоронне судно Sanzhouao, залучене до інциденту між китайськими та філіппінськими суднами біля мілини Сабіна наприкінці вересня.

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