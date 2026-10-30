Китай провів патрулі бойової готовності біля мілини Скарборо — Interia

Китайські морські та повітряні сили провели патрулі в межах бойової готовності у водах і повітряному просторі навколо мілини Скарборо в Південнокитайському морі, на яку претендують Філіппіни та Китай. Про це повідомляє Interia з посиланням на заяву китайських військових.

Заява китайських військових

У заяві китайські військові назвали ці дії необхідним контрзаходом у відповідь на нібито порушення прав і провокаційні дії з боку Філіппін. Китай називає мілину Скарборо Хуан’яньдао.

Ця акваторія є одним із найбільш спірних районів Азії. Мілина розташована в межах виключної економічної зони Філіппін, однак Китай не відмовляється від претензій на атол і вважає багаті на рибу води частиною своєї території.

Попередні інциденти

Напруженість навколо мілини зберігається тривалий час. У липні китайське судно берегової охорони застосувало водомет проти філіппінського рибальського човна. Тоді Пекін заявляв, що два філіппінські судна нібито увійшли у спірні води.

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У квітні супутникові знімки Reuters показали щонайменше чотири китайські рибальські судна та корабель військово-морських сил або берегової охорони КНР біля входу до мілини. Компанія Vantor, раніше відома як Maxar Technologies, також ідентифікувала там додаткове патрульне судно.

За словами речника філіппінської берегової охорони Джея Тарріели, китайські моряки встановили плавучий бар’єр завдовжки 352 метрів. Влада заявляла, що його невдовзі демонтували. Минулого року Китай схвалив створення в цьому районі національного природного заповідника, що влада Філіппін назвала очевидним приводом для початку окупації.

Міжнародний арбітраж 2016 року не визначав статус мілини, однак зазначав, що будь-яка блокада, запроваджена Пекіном, порушує міжнародне право, оскільки рибальськими угіддями мають користуватися також Філіппіни та В’єтнам.

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