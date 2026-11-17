Китай, за даними державних медіа країни, провів перше масштабне випробування видобутку з морського дна в міжнародних водах східної частини Тихого океану між Гаваями та Мексикою. Роботизований апарат збирав поліметалічні конкреції — камені розміром приблизно з картоплину, що містять нікель, кобальт, марганець і мідь, повідомляє South China Morning Post.

Ці метали використовують, зокрема, у батареях для електромобілів і смартфонів. Для обстеження морського дна Китай залучив глибоководну лебідку Haiwei GD11000. Вона спускала підводні апарати на глибину 5330 метрів.

Робота на великій глибині

Керівник проєкту, професор Далянського морського університету Лі Веньхуа, заявив, що раніше цю систему використовували лише для наукових досліджень, а не для підтримки видобувних робіт. За його словами, випробування підтвердило стабільність і надійність системи.

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Під час рейсу лебідка шість разів спускала апарати під воду. Один зі спусків тривав 48 годин безперервно, а загалом апарати провели під водою майже 200 годин. Лінія Haiwei завдовжки 13 кілометрів має волоконне армування замість сталевого, що зменшує її вагу на таких глибинах.

Робот і міжнародні контракти

Видобувний апарат Kunpeng, названий на честь персонажа китайської легенди, побудувала державна компанія China Minmetals. Компанія заявила, що машина тривалий час працювала в холодній солоній воді під високим тиском. Її систему навігації на основі звуку розробили дослідники Харбінського інженерного університету; вона визначала позицію апарата з точністю до одного метра.

China Minmetals із 2017 року досліджує ділянку площею 72 745 квадратних кілометрів за 15-річним контрактом із Міжнародним органом з морського дна, який підтримує ООН. Жодна країна ще не здійснювала комерційного видобутку корисних копалин на великих глибинах. Науковці застерігають, що така діяльність може завдати тривалої шкоди малодослідженим і вразливим екосистемам.

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