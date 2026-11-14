Китай розповів Сеулу про візит Кім Чен Ина до Даньдуна — Korea Herald

Китай під час переговорів у Пекіні поінформував Південну Корею про нещодавню поїздку лідера КНДР Кім Чен Ина до прикордонного міста Даньдун. Про це з посиланням на високопосадовця південнокорейського МЗС повідомляє Korea Herald.

Деталі поїздки до Даньдуна

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї пояснив обставини візиту Кім Чен Ина, який відбувся 24 жовтня, під час зустрічі з главою МЗС Південної Кореї Чо Хьоном. За словами чиновника, китайська сторона заявила, що відносини Пекіна з Пхеньяном передусім зосереджені на економічній співпраці, а не на політичних питаннях.

Посадовець зазначив, що південнокорейська сторона почула порівняно докладний виклад деталей цієї поїздки. Переговори також стосувалися зустрічі Ван Ї з Кім Сон Намом — високопосадовцем правлячої партії КНДР, який відвідав Пекін попереднього тижня.

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Перспектива контактів Вашингтона і Пхеньяна

Китайська сторона також обговорила можливість саміту США та КНДР на тлі припущень про відновлення дипломатичних контактів між Вашингтоном і Пхеньяном. Південнокорейський посадовець після переговорів оцінив імовірність такої зустрічі як невелику, зазначивши, що вона залежатиме від ситуації у США та готовності президента Дональда Трампа.

Під час переговорів Чо Хьон закликав Китай відіграти конструктивну роль у розв'язанні питань Корейського півострова, зокрема в зусиллях щодо повернення КНДР до діалогу.

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