Китай продовжив на два місяці призупинення дії додаткового 24-відсоткового мита на товари зі США. Водночас додаткове мито у 10% на американський імпорт залишається чинним, повідомляє Anadolu Agency з посиланням на Комісію з митних тарифів Держради КНР.

Рішення після саміту у Вашингтоні

У Держраді КНР заявили, що продовження призупинення тарифів має реалізувати домовленості та консенсус, досягнуті під час вересневої зустрічі у Вашингтоні між главами держав Китаю та США.

Після саміту президент США Дональд Трамп і голова КНР Сі Цзіньпін запропонували пакет взаємного скорочення тарифів на 60 млрд доларів. Він охоплював, зокрема, американські сільськогосподарські товари приблизною вартістю 17 млрд доларів, які Китай імпортував у 2024 році. Остаточно цей план ще не погоджено.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Портові збори призупинили до січня

Окремо Міністерство транспорту КНР повідомило про продовження призупинення стягнення спеціальних портових зборів із суден, пов’язаних зі США, до 10 січня 2027 року. Також до цієї дати призупинено розслідування щодо впливу на безпеку та розвиток судноплавної, суднобудівної галузей і пов’язаних промислових ланцюгів постачання.

Китай уперше оголосив про однорічне призупинення цих зборів і розслідування у листопаді минулого року після економічних і торговельних переговорів КНР та США в Куала-Лумпурі. Це рішення збіглося з призупиненням Вашингтоном остаточних заходів у межах розслідування щодо морського, логістичного та суднобудівного секторів Китаю.

У Держраді КНР також зазначили, що американська сторона неодноразово заявляла про намір замінити тарифи, запроваджені відповідно до Закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження, тарифами за розділом 301. Пекін заявив, що стежитиме за подальшими кроками США та коригуватиме власні тарифні контрзаходи залежно від ситуації.

Читай нас у