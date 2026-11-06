Китай спрямував $132 млрд у чисті технології країн Глобального Півдня — Dawn

Китай торік спрямував до країн, що розвиваються, $132 млрд у вигляді експорту чистих технологій та прямих інвестицій у відповідні проєкти. Цей обсяг майже дорівнює $137 млрд кліматичного фінансування, яке заможні країни надали біднішим державам у 2024 році в межах зобов’язань ООН, повідомляє Dawn з посиланням на аналіз Reuters.

До оцінки $132 млрд увійшли китайський експорт сонячних панелей, акумуляторів, електромобілів, вітрових турбін та іншої низьковуглецевої продукції, а також приблизно $40 млрд прямих іноземних інвестицій КНР у чисті технології в країнах, що розвиваються. Дані щодо інвестицій зібрали Матіас Ларсен і Сяокан Сюе з Лондонської школи економіки.

Вплив китайського експорту

За розрахунками співзасновника Центру досліджень енергетики та чистого повітря Лаурі Мюллівірти, торішній експорт Китаю допоможе після введення обладнання в експлуатацію уникати 257 млн тонн викидів CO2 щороку. Це приблизно відповідає річним викидам Франції. Аналіз також показує, що цьогорічні поставки Китаю до Глобального Півдня можуть забезпечити уникнення 337 млн тонн викидів CO2 на рік.

Ці показники не можна прямо порівнювати з міжнародним кліматичним фінансуванням: китайська сума переважно відображає комерційні операції у сфері чистої енергетики. Натомість кліматичне фінансування може спрямовуватися також на адаптацію сільського господарства до зміни клімату чи ліквідацію наслідків штормів і повеней.

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Дешевші технології для країн, що розвиваються

Масштабне субсидування китайської зеленої промисловості дало країні значну частку світового ринку сонячних панелей, батарей, електромобілів і вітрових турбін. Майже дві третини китайського експорту сонячних панелей і фотоелементів торік надійшли до країн, що розвиваються.

Наприклад, Пакистан імпортував із Китаю сонячне обладнання загальною потужністю 17 ГВт — приблизно стільки ж, скільки встановила Німеччина того року, за даними Ember. Ефіопія у 2024 році заборонила імпорт автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння, щоб скоротити витрати на закупівлю пального, повідомив Reuters тодішній заступник міністра транспорту країни.

Водночас Китай залишається найбільшим у світі джерелом викидів парникових газів через значну частку вугільної генерації, важку промисловість і чисельність населення. У Міністерстві комерції КНР заявили, що експорт китайських вітрових і сонячних технологій за останні п’ять років сукупно скоротив глобальні викиди приблизно на 4,1 млрд тонн CO2.

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