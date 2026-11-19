Президент Китаю Сі Цзіньпін, президент США Дональд Трамп і Владімір Путін, президент Росії — держави-агресора, погодили в Шеньчжені, Китай, «Декларацію про мир». Документ оприлюднили після тристоронньої зустрічі лідерів 19 листопада, повідомляє The National.

Діалог щодо ядерних ризиків

У декларації глави трьох держав підтвердили позицію, що ядерну війну неможливо виграти і вона ніколи не має бути розв’язана. Китай, Росія та США також заявили про намір проводити діалог щодо зниження ядерних ризиків і запобігання поширенню ядерної зброї.

Три країни також заявили про намір реформувати ООН. Як постійні члени Ради Безпеки ООН, вони прагнуть зробити організацію ефективнішою у реагуванні на глобальні виклики та виконанні її основної місії із забезпечення міжнародного миру й безпеки.

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Енергетика та міжнародне правосуддя

Окремий пункт декларації стосується енергетики: країни планують збільшити виробництво й постачання нафтопродуктів та наголосили на важливості стабільних енергетичних потоків.

Крім того, лідери наголосили на важливості принципу згоди держави та поваги до імунітетів державних посадовців. Вони заявили, що Міжнародний кримінальний суд та подібні органи не повинні зловживати своєю юрисдикцією.

Тристоронній саміт у Шеньчжені став безпрецедентною зустріччю лідерів Китаю, США та Росії. Перед нею Трамп окремо зустрічався із Сі Цзіньпіном і Путіним.

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