Китай став другим постачальником мотоциклів до ЄС — Dawn

На мотовиставці EICMA в Мілані, Італія, повідомили про посилення позицій китайських виробників на європейському ринку. Китай у 2025 році став другим після Японії постачальником мотоциклів до Європейського Союзу: його частка в імпорті становила 27,1%, а вартість поставок сягнула 1 млрд євро. Про це з посиланням на звіт Європейської асоціації виробників мотоциклів (ACEM) повідомляє Dawn.

Особливо помітним стало зростання китайських брендів у сегменті мотоциклів із двигунами понад 250 кубічних сантиметрів, який традиційно був сферою європейських та японських виробників. За шість років Китай перетворився з другорядного постачальника на одного з ключових гравців: його частка в імпорті таких мотоциклів до ЄС зросла із 7% у 2019 році майже до третини.

Китайські бренди на виставці в Мілані

На міжнародній мотовиставці EICMA відвідувачі активно цікавилися стендом CFMoto — одного з головних китайських брендів, представлених у Європі. Компанія з Ханчжоу здобула увагу завдяки виробництву двигунів і складанню моделей для австрійського KTM, а також перемогам у двох чемпіонатах Moto3 у 2024 та 2026 роках.

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На стенді CFMoto представили потужну модель з аеродинамічними крильцями та позашляховий мотоцикл, на якому їздить новий амбасадор бренду, іспанський гонщик Маріо Роман. Італійський майстер Ренато Полістене, який нині користується KTM, сказав AFP, що міг би обрати китайський мотоцикл наступного разу через доступнішу ціну та подорожчання моделей інших виробників.

Зростання у Франції

Президент підрозділу двоколісного транспорту французької автомобільної асоціації Mobilians Бертран Масе назвав посилення китайських марок на французькому ринку «справжньою революцією зі Сходу». У жовтні CFMoto посіла п’яте місце серед брендів на французькому ринку, випередивши Triumph, Suzuki, KTM і Yamaha.

За даними Mobilians, Zontes за рік подвоїла продажі, тоді як QJMotor і Voge також швидко зростають. Масе пов’язав попит з агресивною ціновою політикою та підвищенням рівня моделей, що приваблює покупців, чия купівельна спроможність перебуває під тиском. Китайська Qianjiang Motorcycle ще у 2005 році придбала італійський бренд Benelli, а серед нових учасників ринку виділяється ZXMoto, заснована колишнім механіком і гонщиком Чжан Сюе.

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