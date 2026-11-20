Президент Китаю Сі Цзіньпін 20 листопада провів у Шеньчжені, Китай, переговори з лідерами Індонезії, Сінгапуру, Австралії, Малайзії та Таїланду. Під час зустрічі з президентом Індонезії Прабово Субіанто сторони оголосили про початок переговорів щодо двостороннього всеосяжного економічного партнерства, повідомляє Anadolu Agency.

Сі Цзіньпін закликав Китай та Індонезію посилювати стратегічну комунікацію і солідарність, поглиблювати всебічну стратегічну співпрацю, зміцнювати політичну довіру та спільно реагувати на зовнішні ризики.

Переговори з Сінгапуром

На зустрічі з прем'єр-міністром Сінгапуру Лоуренсом Вонгом сторони погодилися розпочати переговори щодо оновлення двосторонньої угоди про вільну торгівлю. За словами Вонга, переговори охоплюватимуть нові напрями, зокрема цифрову економіку, що має полегшити транскордонний обмін даними та відкрити нові можливості для компаній.

Лідери Китаю та Сінгапуру також обговорили співпрацю в новітніх технологіях, передусім у сфері штучного інтелекту. Вонг зазначив, що обидві країни інвестують у ШІ та можуть переймати досвід одне одного для інновацій у бізнесі, підвищення продуктивності й підготовки працівників до професій майбутнього.

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Туристична ініціатива з Австралією

Під час переговорів із прем'єр-міністром Австралії Ентоні Албанізі Сі Цзіньпін погодився визначити 2027 рік Роком туризму Австралії та Китаю. Албанізі назвав зустріч конструктивною та заявив, що ініціатива допоможе створити робочі місця в Австралії.

Китайський лідер також окремо зустрівся з прем'єр-міністром Малайзії Анваром Ібрагімом і прем'єр-міністром Таїланду Анутіном Чарнвіракулом. Переговори відбулися після саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва, який зібрав лідерів і представників 21 економіки.

Напередодні Сі Цзіньпін провів тристоронню зустріч із президентом США Дональдом Трампом та Володимиром Путіним, президентом Росії — держави-агресора. Учасники оприлюднили спільну декларацію «На шляху до миру», у якій підтвердили, що ядерну війну неможливо виграти і її не можна допустити.

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