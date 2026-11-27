Китай проводить багатотижневі навчання з морського десантування в затоці Дачен у провінції Фуцзянь, навпроти Тайваню. За даними супутникових знімків і дослідження компанії ingeniSPACE, китайські військові випробовують спосіб доправлення військ і техніки на берег, з’єднуючи цивільні судна у тимчасовий плавучий міст, повідомляє The Japan Times.

Плавуча переправа завдовжки 800 метрів

За аналізом знімків, зроблених від 1 до 16 листопада, судна маневрували в затоці, формуючи та розбираючи плавучий міст приблизною довжиною 800 метрів. Активність також зафіксували комерційні супутникові оператори Vantor і Planet Labs.

У навчаннях, за даними ingeniSPACE, були задіяні вісім цивільних суден: чотири баржі, два напівзанурювані та два самохідні судна. Поруч перебували чотири десантні катери, менші судна забезпечення та кораблі китайських ВМС. Дослідники не помітили спеціально створеного мостового обладнання, що, на їхню думку, може свідчити про відпрацювання використання наявних цивільних морських ресурсів для створення інфраструктури висадки.

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Навчання поблизу Тайваню

Високопоставлений посадовець у сфері безпеки, поінформований про навчання, підтвердив деталі звіту та повідомив, що маневри тривали станом на п’ятницю. Затока Дачен розташована приблизно за 280 кілометрів від головного острова Тайваню.

За словами посадовця, навчання спрямовані на відпрацювання швидкого захоплення малих островів і пов’язані зі сценаріями в межах так званого першого острівного ланцюга — дуги островів від Японії через Тайвань до Філіппін. Міністерство оборони Тайваню заявило, що знає про китайську військову активність у затоці Дачен, зокрема про використання цивільних суден, і оцінює її наслідки для безпеки в Тайванській протоці.

Міністерство оборони Китаю не відповіло на запит про коментар щодо навчань у затоці Дачен. Відповідаючи у четвер на запитання про нещодавні навчання Народно-визвольної армії Китаю в регіоні, відомство назвало їх «цілком законними й обґрунтованими». Представник ingeniSPACE Джейсон Ван також заявив, що в районі маневрів помітили ознаки глушіння сигналів на супутниковому радарному знімку.

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