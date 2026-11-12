Китай, Туреччина й Ефіопія запустили ініціативу щодо вуглецевих кредитів — ECNS

Китай, Туреччина та Ефіопія 12 листопада започаткували ініціативу для посилення міжнародної співпраці на ринках вуглецевих кредитів. Її презентували на 31-й Конференції ООН зі зміни клімату COP31 у турецькій Анталії, повідомляє ECNS.

Церемонія відбулася в Китайському павільйоні COP31 за участю урядовців і представників міжнародних організацій, зокрема ООН та Світового банку. Заступник міністра екології та довкілля Китаю Лі Гао заявив, що ініціатива ґрунтується на принципах справедливості, інклюзивності та добровільної участі й відкрита для урядів, міжнародних організацій та профільних установ.

Принципи ініціативи

У документі зазначено, що механізми вуглецевого кредитування можуть сприяти ефективнішому розподілу ресурсів для скорочення викидів, залученню кліматичного фінансування та розвитку «зеленої» економіки. Учасники закликали уряди й міжурядові органи вдосконалювати системи управління вуглецевими кредитами з високими стандартами доброчесності.

Ініціатива також передбачає співпрацю між механізмами вуглецевого кредитування та учасниками ринку для формування пропозиції кредитів із високими стандартами доброчесності. Окремо в документі йдеться про відповідальне використання кредитів для створення ринкового попиту, обмін інформацією та взаємопов’язаність ринкової інфраструктури.

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Позиції учасників

Заступниця міністра довкілля, урбанізації та зміни клімату Туреччини Фатма Варанг заявила, що новий формат може стати платформою для співпраці країн, що розвиваються, у межах взаємодії Південь—Південь. За її словами, такі держави часто стикаються з фінансовими й технічними обмеженнями під час створення та функціонування вуглецевих ринків.

Головна стратегиня головування Ефіопії на COP32 Селам Кідане Абебе подякувала Китаю за пропозицію ініціативи. Представниця Міністерства фінансів Бразилії Крістіна Рейс також підтримала її, наголосивши на ролі ефективного ціноутворення на вуглець і взаємодії добровільного та регульованого ринків вуглецевих кредитів у скороченні корпоративних викидів.

COP31 розпочалася в понеділок і триватиме до 20 листопада. У конференції беруть участь представники майже 200 країн і регіонів.

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