Китай ухвалив закон про діяльність в Антарктиці та захист довкілля — TimesLIVE

Китай схвалив закон для розвитку антарктичних досліджень і посилення регулювання діяльності країни на континенті. Про це повідомляє TimesLIVE з посиланням на державне агентство Xinhua.

Екологічні вимоги для місій

Закон зобов’язує учасників китайської діяльності в Антарктиці захищати тваринний і рослинний світ, належно поводитися з відходами та утилізувати їх, запобігати забрудненню моря, а також уникати або зменшувати негативний вплив на антарктичне довкілля.

Дозволи на китайські наукові дослідження, туризм, судноплавство та інші види діяльності в Антарктиці надаватимуть за умови дотримання екологічних, безпекових та інших вимог. Документ також має заохочувати наукові дослідження Китаю і захищати безпеку національної діяльності, активів та інших інтересів країни в Антарктиці.

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Присутність Китаю в полярному регіоні

Китай, як і США, розширює свою присутність в Антарктиці та Арктиці для дослідження полярних ресурсів. Китай уже два роки має в Антарктиці станцію атмосферного моніторингу, яка спостерігає за змінами та підтримує глобальну відповідь на зміну клімату.

Китай є стороною Договору про Антарктику, за яким континент визначено як науковий заповідник, відкритий для досліджень, а військова діяльність там заборонена. Країна також приєдналася до Протоколу про охорону довкілля 1991 року, який заборонив видобуток корисних копалин і розвідку нафти на 50 років.

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