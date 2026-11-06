Китай ухвалив закон проти транскордонної корупції — South China Morning Post

У Китаї Постійний комітет Всекитайських зборів народних представників ухвалив закон про боротьбу з транскордонною корупцією. Документ схвалили наприкінці 25-ї сесії 14-го скликання комітету, і він одразу набув чинності, повідомляє South China Morning Post з посиланням на державне агентство Xinhua.

Повернення активів і міжнародна співпраця

Закон запроваджує формальні механізми розгляду транскордонних справ, міжнародної співпраці та повернення активів. Він створює правову основу для розшуку економічних утікачів і незаконно виведеного капіталу в межах кампаній Operation Fox Hunt та Operation Sky Net.

Нові норми охоплюють хабарництво за межами країни, порушення у державному секторі та виведення незаконних активів за кордон. Закон також передбачає заходи для блокування несанкціонованих іноземних розслідувань на території Китаю і дозволяє вживати заходів у відповідь на закордонні правозастосовні дії, які в Пекіні можуть вважати приводом для придушення китайських інтересів.

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Вимоги до компаній

Під час другого читання законодавці уточнили положення щодо використання цифрових інструментів у транскордонних розслідуваннях. Також до тексту внесли обов'язок наглядових органів захищати державну таємницю, комерційну таємницю і персональні дані, отримані під час перевірок.

Закон передбачає, що відсутність системи дотримання встановлених вимог сама по собі є порушенням, навіть якщо хабарництво не було встановлено. Юридична фірма DLA Piper зазначила, що стаття 26 забороняє компаніям передавати докази або допомагати іноземним регуляторам без прямого дозволу Пекіна. Водночас стаття 18 зобов'язує їх співпрацювати з китайськими слідчими.

DLA Piper також вказала, що іноземним керівникам і працівникам у Китаї можуть заборонити виїзд із країни після початку розслідування. Закон поширюється на китайських громадян і підприємства незалежно від місця вчинення дій, а також на закордонні дочірні компанії китайських підприємств.

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