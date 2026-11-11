Китай уклав 19 угод про вільну торгівлю з 25 країнами Поясу і шляху — ECNS

Китай уклав 19 угод про вільну торгівлю з 25 країнами, які беруть участь в ініціативі «Пояс і шлях». Про це на пресконференції в Пекіні повідомив представник Міністерства комерції КНР Сун Ліхун, пише ECNS.

Пресконференцію провела Державна комісія з розвитку та реформ Китаю. Вона була присвячена високоякісній співпраці в межах ініціативи «Пояс і шлях» у період 15-го п’ятирічного плану КНР, розрахованого на 2026–2030 роки.

Плани щодо торговельних правил

За словами Суна, Китай має намір разом із країнами-партнерами вдосконалювати міжнародні економічні та торговельні правила, а також зміцнювати інституційну основу співпраці. Пекін також планує координувати дії з партнерами для підтримки багатосторонньої торговельної системи, просування реформи Світової організації торгівлі та захисту принципу режиму найбільшого сприяння.

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КНР продовжить переговори щодо угод про економічне партнерство для спільного розвитку з африканськими країнами, які мають дипломатичні відносини з Пекіном. Китай також прагнутиме якнайшвидшого набуття чинності оновленою угодою про зону вільної торгівлі Китай—АСЕАН 3.0 та протоколом щодо модернізації угоди про вільну торгівлю з Грузією. Також КНР має намір прискорити переговори та обговорення оновлення угод із партнерами в Центральній Азії й Тихоокеанському регіоні.

Інвестиційні домовленості

Сун заявив, що Китай і партнери в межах «Поясу і шляху» підписали 92 двосторонні інвестиційні угоди, що набули чинності. Вони створюють правові гарантії для заохочення та захисту взаємних інвестицій.

Китай планує вести переговори щодо нових інвестиційних угод та оновлювати чинні, щоб посилити захист інвестицій і спростити транскордонне інвестування. Окремими напрямами співпраці Пекін назвав цифрову економіку та зелений розвиток.

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