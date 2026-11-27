Китай уперше доправив основні бойові танки до Камбоджі десантним транспортним кораблем для 15-денних спільних навчань «Золотий дракон 2026». Маневри розпочалися в Камбоджійсько-китайському центрі спільної підтримки та підготовки в порту Реам, повідомляє South China Morning Post.

Танки доставив десантний корабель

Китайські державні медіа показали вивантаження танків і військових вантажівок із 20-тисячотонного десантного транспортного доку типу 071 «Куньлуньшань». Це перший випадок, коли ВМС Китаю використали корабель такого типу для перевезення основних бойових танків за кордон. Раніше китайські військові доставляли танки на закордонні навчання залізницею.

Військовий аналітик Ван Юньфей заявив державному таблоїду Global Times, що танки Type 96A, ймовірно, уперше беруть участь у навчаннях «Золотий дракон». Востаннє ці машини направляли за межі Китаю на багатонаціональні навчання «Центр-2019» у Росії, куди їх доправили залізницею.

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Навчання триватимуть до 9 грудня

Разом із «Куньлуньшанем» до Реама прибули ракетний фрегат типу 054A «Сюйчан» і корабель комплексного постачання типу 903A «Улунху». До китайського контингенту увійшли військовослужбовці сухопутних військ, флоту, військово-повітряних сил і сил спільного тилового забезпечення.

Навчання відбуваються також у міжнародному аеропорту Сіануквіль та Об'єднаній академії офіцерів Збройних сил Камбоджі. За даними камбоджійської газети The Phnom Penh Post, у них беруть участь 1 626 камбоджійських військових і 1 314 представників Китаю. Програма охоплює операції з протидії тероризму й піратству, гуманітарні рятувальні операції, пошуково-рятувальні заходи на морі, медичну допомогу та евакуацію поранених, а також огляд і захоплення суден.

Центр у Реамі запрацював у квітні минулого року. Його створили для підтримки регіональних операцій із боротьби з тероризмом, запобігання стихійним лихам, гуманітарної допомоги та спільної підготовки військових.

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