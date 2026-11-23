Китай уперше представить ракетний есмінець Type 055 на міжнародному авіасалоні в Чжухаї, Китай. Виставка China International Aviation and Aerospace Exhibition триватиме з 7 до 13 грудня. Про це повідомляє South China Morning Post.

Морська експозиція вперше

Цьогоріч на авіасалоні вперше облаштують окремий майданчик для морської експозиції. Там відвідувачі зможуть побачити військові кораблі, зокрема Type 055 — розроблений у Китаї корабель, більший і потужніший за стандартний есмінець.

Військово-морські сили Народно-визвольної армії Китаю заявили, що покажуть на заході техніку, яка перебуває на озброєнні. За їхніми даними, до складу флоту вже ввели 10 кораблів класу Type 055.

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Кораблі та палубна авіація

Також у межах морської експозиції планують представити універсальний десантний корабель Type 075 і ракетний фрегат Type 054A. Type 075 може доправляти війська та техніку на берег за допомогою вертольотів або десантних катерів, тоді як Type 054A використовують для супроводу, патрулювання та протичовнових завдань.

У льотній програмі, за повідомленням ВМС Китаю, мають бути палубні винищувачі J-35 і J-15T, літак дальнього радіолокаційного виявлення KJ-600, навчальний літак JL-15, а також вертольоти Z-20J і Z-8C. На виставці також покажуть протичовнові патрульні літаки, корабельні системи озброєння, бронетехніку та безпілотні системи.

У ВМС заявили, що програма поєднає демонстрацію бойових кораблів, палубної авіації, техніки морської піхоти та безпілотних комплексів. Цей авіасалон стане останнім перед сторіччям Народно-визвольної армії Китаю у 2027 році.

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