Китай 25 листопада запустив із космодрому Цзюцюань на північному заході країни пілотований корабель Shenzhou-24, на борту якого перебуває пакистанський військовий льотчик Мухаммад Зішан Алі. Він став першим іноземцем, який відвідав китайську космічну станцію «Тяньгун», повідомляє Anadolu Agency.

Екіпаж місії Shenzhou-24

До складу екіпажу також увійшли китайський командир Тан Хунбо та бортінженер У Ї. 40-річний Алі служитиме спеціалістом із корисного навантаження. Його короткострокова місія на орбіті передбачає наукові дослідження в межах двосторонньої програми співпраці Пекіна й Ісламабада.

Перед польотом Алі заявив, що несе із собою ім'я Пакистану та сподівання 250 мільйонів співгромадян. Пакистанський міністр Ахсан Ікбал, який був присутній під час запуску, сказав, що країни почали обговорювати співпрацю в пілотованих космічних місіях приблизно десять років тому. За його словами, переговори про розширення взаємодії на цей напрям стартували у 2016 або 2017 році.

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Привітання президентів

Президент Китаю Сі Цзіньпін у листі президентові Пакистану Асифу Алі Зардарі закликав до мирного використання космічного простору. Він заявив, що Китай разом із Пакистаном та іншими країнами готовий розвивати міжнародну космічну співпрацю й удосконалювати глобальне управління космічним простором.

Зардарі привітав Китай із запуском, назвавши його важливим досягненням, що відображає прогрес країни в космічній науці й технологіях. Він також зазначив, що співпраця у космічній сфері відкрила нові можливості для двосторонньої взаємодії в науці, технологіях та дослідженні космосу.

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