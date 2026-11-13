Китай відмовився проводити кліматичний саміт COP33 у 2028 році — The Guardian

Китай відмовився від проведення у 2028 році 33-ї Конференції ООН зі зміни клімату COP33. Відповідно до правил Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, того року саміт має відбутися в одній з азійських країн. Про рішення Пекіна після кількох місяців обговорень повідомляє The Guardian.

Кандидати на проведення саміту

Індія також кілька місяців розглядала можливість подати заявку на проведення COP33, але зрештою відмовилася від цієї ідеї. За даними видання, можливість подати заявку розглядають Узбекистан, Південна Корея, Індонезія та Таїланд.

За оцінкою The Guardian, господаря COP33 навряд чи визначать під час COP31, яка триває в Туреччині. На цій конференції спільно головують уряди Туреччини та Австралії.

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Значення конференції

COP33 має включати глобальне підбиття підсумків — механізм Паризької кліматичної угоди 2015 року, за яким оцінюють прогрес країн у скороченні викидів парникових газів відповідно до цілі стримати потепління в межах 1,5°C. У матеріалі зазначається, що цей поріг буде перевищено, тому експерти закликають мінімізувати масштаб перевищення, аби зменшити наслідки екстремальних погодних явищ.

Відмова Китаю розчарувала частину експертів, які сподівалися, що найбільший у світі викидач парникових газів візьме на себе помітнішу роль у міжнародній кліматичній політиці. Колишній віцепрезидент США Альберт Гор заявив, що підтримав би проведення саміту в Китаї.

За даними видання, потужності відновлюваної енергетики в Китаї вже перевищили вугільні, а його викиди парникових газів цього року, ймовірно, дещо знизилися. Водночас в Індії, яка також відмовилася від заявки на проведення COP33, споживання вугілля зростає попри перевищення країною власних цілей із розвитку відновлюваної енергетики.

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