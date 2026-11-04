Китай відновив понад 70% пошкоджених екосистем на 33 пілотних островах — ECNS

У Китаї відновили понад 70% пошкоджених екосистем на перших 33 пілотних островах, відібраних для програми захисту та сталого розвитку. Про це йдеться у звіті Міністерства природних ресурсів країни, повідомляє ECNS.

Енергія та питна вода

За даними звіту, на половині визначених островів частка чистої енергії становить понад 60% загального енергоспоживання. На 30 островах охоплення безпечним питним водопостачанням перевищило 90%.

Також було створено понад 30 демонстраційних зон морського господарства національного та провінційного рівнів. У них застосовують екологічні моделі аквакультури, зокрема спільне вирощування молюсків і водоростей, багаторівневе розведення морських видів та розумні глибоководні садки.

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Інфраструктура та захист узбережжя

Ініціативу зі збереження та сталого розвитку островів Міністерство природних ресурсів Китаю започаткувало у 2022 році, а першу групу з 33 островів визначили у 2023-му. За словами заступника директора підрозділу управління морськими територіями та островами Лі Веньцзюня, учасники програми поліпшували водо- й електропостачання, зв’язок, транспорт, громадські послуги та місцеве управління.

На острові Дун’юй у місті Цюнхай провінції Хайнань місцева влада інтегрувала 57 низьковуглецевих технологій у восьми напрямах, серед яких використання відновлюваної енергії, модернізація будівель і електрифікація транспорту. Там заявили про баланс між виробництвом та споживанням відновлюваної енергії.

Пілотні острови також вкладали кошти в обстеження та усунення геологічних загроз, укріплення портів і причалів, демонтаж небезпечних дамб, будівництво й оновлення екологічних берегозахисних споруд, а також стабілізацію схилів, схильних до зсувів.

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