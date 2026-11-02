Китай відправить посланця до Ірану, Оману і Саудівської Аравії — Channel NewsAsia

Китай 2 листопада провів у Пекіні низку зустрічей з представниками Ірану, Оману та Саудівської Аравії, закликавши сторони близькосхідної кризи повернутися до переговорів. Як повідомляє Channel NewsAsia, пізніше цього місяця китайський посланець з питань Близького Сходу відвідає Іран, Оман і Саудівську Аравію.

Зустрічі з Іраном і Саудівською Аравією

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї під час зустрічі із заступником секретаря Вищої ради національної безпеки Ірану Алі Багері Кані заявив про підтримку Тегерана в захисті його суверенітету й безпеки. Згідно із заявою китайської сторони, Ван Ї наголосив, що всі сторони мають зосередитися на політичному врегулюванні, а не знову вдаватися до збройного конфлікту.

На переговорах із радником із національної безпеки Саудівської Аравії Мусаадом бін Мохаммадом аль-Айбаном китайський міністр закликав до діалогу для припинення конфлікту. Він також заявив про необхідність гарантувати енергетичну безпеку регіону та безпеку судноплавних маршрутів.

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Переговори з Оманом

Того ж дня голова КНР Сі Цзіньпін зустрівся в Пекіні із султаном Оману Хайсамом бін Таріком. Це був перший візит глави оманської держави до Китаю від часу встановлення дипломатичних відносин між країнами.

Сі Цзіньпін заявив про готовність Китаю сприяти миру, стабільності та процвітанню в регіоні. За даними китайського агентства Xinhua, він також сказав, що Близький Схід не повинен перетворюватися на майданчик суперництва великих держав і геополітичних конфліктів.

Речник МЗС Китаю повідомив, що майбутні поїздки посланця матимуть формат дипломатичних візитів для сприяння мирним переговорам і послаблення напруженості. За даними видання, конфлікт триває понад вісім місяців і порушив міжнародне судноплавство.

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