Китай відправить спецпосланця на Близький Схід — Channel NewsAsia

Китай найближчим часом направить спеціального посланця до країн Близького Сходу, щоб посилити контакти між сторонами та сприяти зниженню напруженості. Про це 27 жовтня в Пекіні заявив речник Міністерства закордонних справ КНР Го Цзякунь, як повідомляє Channel NewsAsia.

Мета поїздки посланця

За словами Го Цзякуня, представник Китаю відвідає країни регіону, аби зміцнити комунікацію з відповідними сторонами, підтримати контакти й діалог, а також допомогти запобігти подальшому погіршенню ситуації. Речник закликав сторони врегульовувати розбіжності шляхом переговорів.

Китайська сторона також висловила занепокоєння поширенням близькосхідного конфлікту на Ріг Африки та в район Червоного моря.

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Переговори в Тегерані та напруженість навколо Ірану

У понеділок високопосадовці Саудівської Аравії, Туреччини та Пакистану зустрілися з іранськими представниками в Тегерані, щоб обговорити деескалацію конфлікту на Близькому Сході. На цьому тлі єменські хусити здійснили нові атаки на Саудівську Аравію, а Єгипет схвалив надання оборонної підтримки королівству.

Напруженість між США та Іраном також посилилася після того, як президент США Дональд Трамп минулого тижня заявив, що Сполучені Штати можуть знову завдати удару по Ірану. Минулого тижня глави МЗС Китаю та Джибуті під час зустрічі в Пекіні погодилися, що послаблення напруженості на Близькому Сході є ключовим для розв'язання безпекових проблем на Розі Африки та в Червоному морі.

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