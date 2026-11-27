Дослідницька група Наньчанського авіаційного університету в провінції Цзянсі на сході Китаю провела наземні випробування прототипу турбореактивного двигуна з форсажною камерою, що використовує металевий порошок замість гасу. Як повідомляє South China Morning Post, університет заявив, що під час випробувань двигун працював стабільно та досяг визначених параметрів.

Розробку впродовж чотирьох років вела команда під керівництвом Сунь Хайцзюня зі школи енергетики Наньчанського авіаційного університету за підтримки провінційної програми досліджень і розробок. Державне видання Science and Technology Daily назвало випробування світовим першим випадком застосування металевого порошку у форсажній камері.

Як працює форсажна камера

Форсажна камера розташована за турбіною двигуна та створює додаткову тягу, спалюючи паливо з використанням кисню, що залишається у вихлопних газах. Такі системи застосовують під час зльоту, набору висоти та швидкого прискорення. Для винищувачів додаткова тяга важлива, зокрема, щоб швидко досягти цілі або уникнути ракети, що наближається.

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Металевий порошок потенційно може давати більшу тягу, ніж гас, оскільки здатен реагувати не лише з киснем, а й із вуглекислим газом та водяною парою, які утворюються під час роботи двигуна. Ще однією можливою перевагою є висока щільність енергії: твердий алюміній містить приблизно 84 мегаджоулі хімічної енергії на літр проти близько 34 мегаджоулів у гасі.

Технічні труднощі

Команда не уточнила, який саме метал застосували у прототипі та якої тяги досяг двигун. Сунь Хайцзюнь назвав серед технічних проблем контроль подачі порошку, багатофазне запалювання та стабілізацію полум’я. У межах програми дослідники також збудували окремий випробувальний комплекс для малих турбінних двигунів.

Університет вважає, що технологія може бути корисною для майбутніх літаків, здатних тривало літати зі швидкістю, що щонайменше вп’ятеро перевищує швидкість звуку. Водночас можливість використання металевого палива для розв’язання проблеми переходу між різними режимами роботи двигунів ще потребує підтвердження. Команда планує продовжити дослідження характеристик двигуна та співпрацювати з інженерними партнерами для практичного застосування розробки.

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