Китай вивів на орбіту 29-ту партію інтернет-супутників — ECNS

Китай 9 листопада запустив ракету-носій Long March-12 із партією інтернет-супутників. Запуск відбувся о 4:24 за пекінським часом із комерційного космодрому Хайнань.

Партія супутників

Як повідомляє ECNS, це була 29-та партія інтернет-супутників для низької навколоземної орбіти. За даними видання, апарати досягли розрахункової орбіти після старту ракети.

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Фото запуску

ECNS також оприлюднило фотографію Long March-12 під час старту з Хайнаньського комерційного космодрому. У підписі до знімка зазначено, що ракета несла нову групу інтернет-супутників. Фото датоване 9 листопада 2026 року та надане China News Service.

Авторкою матеріалу ECNS зазначена Gong Weiwei. Джерело не вказує кількість супутників у цій партії, їхні технічні характеристики або інші параметри ракети. Не уточнюється також, які саме супутники увійшли до цієї партії. Число 29 у повідомленні стосується порядкового номера партії низькоорбітальних інтернет-супутників.

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