Китай вивів на стартовий майданчик космодрому Цзюцюань на північному заході країни ракету Long March 2F із пілотованим кораблем Shenzhou-24. Місія має доправити до орбітальної станції Тяньгун першого іноземного астронавта в китайській програмі пілотованих польотів. Як повідомляє Space.com, запуск очікується найближчими днями, але Китайське агентство пілотованої космонавтики поки не оголосило точної дати.

Ракета на стартовому майданчику

Ракету заввишки 58 метрів перевезли з будівлі вертикального складання на стартовий майданчик 17 листопада. Вона подолала 1,5 кілометра приблизно за дві години. У Китайському агентстві пілотованої космонавтики заявили, що обладнання та споруди на космодромі перебувають у належному стані.

Зазвичай агентство проводить пресконференцію на космодромі Цзюцюань за день до старту, під час якої оприлюднює склад екіпажу. Джерело зазначає, що на борту Shenzhou-24 мають бути двоє китайських астронавтів і один із двох кандидатів від Пакистану. Для Пакистану це стане першим польотом його астронавта на орбіту.

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План місії Shenzhou-24

Очікується, що пакистанський астронавт працюватиме фахівцем із корисного навантаження, проведе на Тяньгун приблизно тиждень і повернеться на Землю на кораблі Shenzhou-23, який має відлетіти зі станції.

За даними видання, один із трьох членів екіпажу Shenzhou-23, що стартував 24 травня, залишиться на орбіті ще на шість місяців. Це має забезпечити місце для повернення пакистанського астронавта та дати змогу китайському члену екіпажу здійснити перше для Китаю річне перебування в космосі. Такий тривалий політ має надати дані про фізіологічні зміни людини перед майбутніми пілотованими місячними та іншими довготривалими місіями.

Shenzhou-24 стане 18-ю пілотованою місією Китаю та першим випадком польоту громадянина іншої країни на кораблі серії Shenzhou. Тримодульну станцію Тяньгун Китай завершив наприкінці 2022 року; відтоді на ній постійно перебувають екіпажі, які змінюються приблизно кожні шість місяців.

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