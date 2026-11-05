Китай заявив про готовність поглиблювати зв’язки з КНДР — South China Morning Post

Китай заявив про готовність поглиблювати двосторонні відносини з КНДР. Головний дипломат Китаю Ван Ї у четвер зустрівся в Пекіні з делегацією на чолі з керівником міжнародних справ Трудової партії Кореї Кім Сон Намом.

Заяви Пекіна та Пхеньяна

Як повідомляє South China Morning Post, Ван Ї заявив, що Пекін готовий разом із КНДР виконувати ключові домовленості, досягнуті керівниками двох партій і держав, та сприяти глибшому й змістовнішому розвитку двосторонніх зв’язків.

Під час зустрічі Ван Ї поінформував північнокорейську делегацію про підсумки п’ятого пленуму Комуністичної партії Китаю. Китайська сторона також заявила про готовність посилити обміни у питаннях партійного будівництва та державного управління. У Пхеньяні, за даними китайської заяви, висловили відкритість до такої співпраці.

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Кім Сон Нам заявив, що КНДР готова разом із Китаєм докладати зусиль для розвитку дружніх відносин відповідно до волі керівників обох партій і держав. Він також назвав останню поїздку лідера КНДР Кім Чен Ина до китайського прикордонного міста Даньдун новим доказом дружби між країнами, яку охарактеризував як скріплену кров’ю й загартовану історією. Під час цього візиту Кім Чен Ин відзначив 76-ту річницю вступу китайських військ у Корейську війну.

Серія контактів

Кім Сон Нама вважають одним із провідних експертів Пхеньяна з питань Китаю. Він відповідає за міжпартійні зв’язки двох країн, відвідував Китай у 2024 і 2025 роках та супроводжував Кім Чен Ина під час його останньої поїздки.

Його візит відбувається на тлі інших контактів між сторонами: до КНДР прибула делегація Центральної партійної школи Китаю, а до Пекіна цього тижня приїхала делегація державного інформаційного агентства КНДР KCNA. Тим часом КНДР у середу провела випробувальний запуск нової ракети протиповітряної оборони — третій такий запуск менш ніж за тиждень.

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