Китайський підрозділ протиповітряної оборони заявив про одночасне перехоплення двох нових типів ракетних цілей під час навчань. За даними South China Morning Post, китайське державне телебачення CCTV повідомило, що одна з цілей перед стрімким зниженням несподівано й різко змінила напрямок польоту.

Йдеться про наземний ракетний батальйон «Шеньвей» у складі ВПС Центрального театру командування Народно-визвольної армії Китаю. За повідомленням CCTV, підрозділ оснащений зенітними ракетами серії Hongqi, або HQ.

Навчання нової платформи

За даними телеканалу, батальйон подолав тисячі кілометрів до району навчань, а потім уночі швидко розгорнувся на позиціях. На відео було видно засоби ППО в пустельній місцевості, яка, ймовірно, розташована на північному заході Китаю.

Військовослужбовець батальйону Ши Шидун повідомив CCTV, що підрозділ отримав попередження про наближення кількох ракет, зокрема балістичних. Телебачення також заявило, що навчання перевіряли нову збройну платформу, однак не уточнило, чи йшлося про ракети-мішені, чи про систему перехоплення. Типи перехоплених ракет і характеристики застосованих перехоплювачів також не розкрили.

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Системи HQ

В окремих відео CCTV назвало системи, якими, за його даними, оснащений батальйон: HQ-9, HQ-19 та HQ-29. HQ-9 описується як зенітна система великої дальності для ураження винищувачів, бомбардувальників і крилатих ракет. HQ-19 призначена для перехоплення балістичних ракет малої та середньої дальності на завершальній ділянці польоту.

HQ-29, яку представили на військовому параді в Пекіні торік, CCTV назвала позаатмосферним перехоплювачем балістичних ракет більшої дальності на середній ділянці траєкторії. Китайський військовий журнал Ordnance Industry Science and Technology оцінював висоту її перехоплення до 2 тисяч кілометрів, а дальність — до 4 тисяч кілометрів.

CCTV також показало переміщення засобів ППО дорожніми мобільними пусковими установками, залізницею, літаками Y-20 і вантажними суднами типу Ro-Ro. Інший військовослужбовець батальйону Ху Ян заявив, що підрозділ може перехоплювати балістичні та гіперзвукові ракети, малопомітні літаки й рої безпілотників.

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