Китай заявив про першу ударну місію безпілотника GJ-11 — The War Zone

Китайське державне телебачення CCTV оприлюднило нові кадри малопомітного ударного безпілотника GJ-11, також відомого як Xuanlong («Таємничий дракон»), і заявило, що він виконав першу ударну місію із застосуванням боєприпасу та влучив у ціль. Про це повідомляє The War Zone.

За версією CCTV, в операції брали участь дві операторки безпілотників із першої групи жінок, підготовлених Військово-повітряними силами Народно-визвольної армії Китаю. Одна з них, Ши Сяоран, розповіла, що хмарність спочатку закрила ціль. Після ще одного кола вона її виявила, скинула боєприпас і, за твердженням мовника, влучила.

The War Zone зазначає, що формулювання про першу таку місію викликає питання, адже GJ-11 роками здійснював випробувальні польоти, зокрема з передових майданчиків. Видання припускає, що йдеться може йти про новий тип застосування озброєння або сенсора, однак точний зміст заяви не розкрито.

Внутрішні відсіки та сенсор

На нових кадрах детально показали нижню частину апарата з двома окремими внутрішніми відсіками для озброєння. Їхні дверцята мають зубчасті краї, характерні для літальних апаратів зі зниженою помітністю. CCTV повідомило, що відсіки можуть нести різні боєприпаси класу «повітря — поверхня».

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Під носовою частиною GJ-11 видно засклений трапецієподібний обтічник. За оцінкою The War Zone, він схожий на електрооптичний та інфрачервоний сенсор, але його точну конфігурацію і можливості не розкривали. На кадрах зльоту також видно, як безпілотник прибирає шасі з двоколісною носовою опорою.

Взаємодія з винищувачами

CCTV назвало серед завдань GJ-11 удари по наземних цілях і придушення систем протиповітряної оборони. У відео також показали планування місій, у яких безпілотник діє поруч із багатоцільовими винищувачами J-16, а в іншому епізоді — зі стелс-винищувачами J-20.

Нові кадри демонструють керування дроном оператором із наземного пункту управління. Водночас рівень автономності GJ-11, спосіб обміну даними з пілотованими літаками та склад його озброєння публічно не розкриті. Апарат представили на військовому параді в Пекіні у жовтні 2019 року.

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