У Пекіні речник МЗС Китаю Го Цзякунь 20 листопада закликав Японію негайно виправити помилкові заяви та дії у питанні Тайваню, повідомляє Anadolu Agency.

Заява Пекіна

За словами Го Цзякуня, дотримання чотирьох політичних документів між Китаєм і Японією є політичною відповідальністю та юридичним зобов’язанням японської сторони. Він наголосив, що це має відображатися не лише у заявах, а й у діях.

Речник також заявив, що Японія має зайняти правильну позицію щодо історичних питань і сформувати об’єктивне та раціональне сприйняття Китаю.

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Позиція Токіо

Напередодні прем’єр-міністерка Японії Санае Такаїчі, завершуючи візит до китайського Шеньчженя, закликала до конструктивних і стабільних відносин із Пекіном. Вона брала участь у дводенному саміті лідерів Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва, який приймав Китай.

За даними Kyodo News, Такаїчі заявила, що базова позиція Японії не змінилася порівняно зі Спільним комюніке Японії та Китаю 1972 року. Згідно з документом, Токіо перевело дипломатичне визнання з Тайбея на Пекін, визнало КНР єдиним законним урядом Китаю та заявило, що повністю розуміє і поважає позицію Пекіна щодо Тайваню.

Відносини Китаю та Японії погіршилися після висловлювань Такаїчі в листопаді 2025 року про можливу відповідь японських сил оборони на вторгнення Китаю на Тайвань. Пекін вважає острів частиною своєї території, тоді як Тайбей заявляє, що самостійно управляє собою з 1949 року.

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