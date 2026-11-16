Китай закликав не ділити країни на блоки у розвитку ШІ — Anadolu Agency

Китай закликав держави не створювати ідеологічних бар’єрів або закритих блоків у розвитку штучного інтелекту. Речниця Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін заявила, що Пекін вважає ШІ спільним надбанням людства, повідомляє Anadolu Agency.

Заклик до співпраці

За словами Мао Нін, країнам слід уникати формування ексклюзивних груп і встановлення ідеологічних обмежень у розвитку та врядуванні у сфері штучного інтелекту. Вона закликала уряди спільно створювати механізми співпраці, які мають забезпечити користь від цієї технології для людей у всьому світі.

Речниця китайського зовнішньополітичного відомства заявила, що сторони мають об’єднати зусилля для розвитку та врядування у сфері ШІ, аби технологія служила спільному добробуту людства.

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Контакти зі США

Заява прозвучала на тлі посилення конкуренції Китаю та США у сфері передових технологій штучного інтелекту, зокрема у розробленні напівпровідників, розвитку обчислювальної інфраструктури та доступі до складних систем ШІ.

Окремо Мао Нін підтвердила, що Пекін і Вашингтон підтримують контакти щодо можливого китайсько-американського саміту. Вона не уточнила можливі дату та місце проведення зустрічі.

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