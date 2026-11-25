У Китаї віцепрем’єр Дін Сюесян закликав Нідерланди спільно підтримувати стабільність і безперебійність промислових ланцюгів та ланцюгів постачання під час візиту міністра закордонних справ Нідерландів Тома Берендсена до Пекіна. Як повідомляє South China Morning Post, відповідну заяву китайський віцепрем’єр зробив у середу на зустрічі з нідерландським дипломатом.

Заклики Пекіна

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї окремо заявив, що Пекін очікує від Нідерландів справедливого, прозорого та передбачуваного бізнес-середовища для китайських підприємств. Він також висловив сподівання, що Гаага відіграватиме конструктивну роль у сталому розвитку відносин між Китаєм і Європейським Союзом.

За даними китайського МЗС, Берендсен заявив про готовність Нідерландів зміцнювати контакти на високому рівні та поглиблювати співпрацю в різних сферах. Він також наголосив на необхідності належно врегульовувати розбіжності через діалог і консультації.

Це була перша поїздка Берендсена до Китаю після вступу на посаду в лютому. Перед прибуттям до Пекіна він відвідав нідерландські технологічні компанії та китайський стартап у сфері робототехніки в Шеньчжені.

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Суперечка навколо Nexperia

Відносини двох країн загострилися минулого року на тлі суперечки навколо нідерландського виробника напівпровідників Nexperia, якого китайська компанія Wingtech Technology придбала у 2019 році. Після втручання уряду Нідерландів і судових рішень управлінський контроль Wingtech над компанією було призупинено.

Цього місяця нідерландський суд уповноважив призначених адміністраторів шукати зовнішніх інвесторів та заборонив китайській материнській компанії втручатися в роботу Nexperia. Wingtech заявила, що оскаржуватиме це рішення.

Раніше цього місяця Китай і Нідерланди провели переговори щодо експортного контролю та домовилися підтримувати тісну комунікацію і спільно працювати для збереження стабільності та безперебійності напівпровідникових та інших ланцюгів постачання.

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