Китай закликав обговорити вільний рух зелених технологій на COP31 — Climate Home News

Китай хоче винести питання вільного руху зелених технологій, а також односторонніх торговельних заходів і протекціонізму на кліматичну конференцію COP31 в Анталії, Туреччина. Заступник міністра екології та довкілля КНР Лі Гао заявив, що Пекін дасть рішучу відповідь на атаки проти країни.

Як повідомляє Climate Home News, торговельні обмеження, зокрема мита та штрафи щодо чистих технологій і товарів із високими викидами, можуть знову стати одним із найскладніших питань переговорів ООН зі зміни клімату. Китай, який домінує у світовому виробництві обладнання для чистих технологій, критикує мита США та ЄС і заходи, що обмежують імпорт китайських зелених технологій.

Вашингтон і Брюссель стверджують, що китайська продукція отримує несправедливі державні субсидії, які загрожують розвитку їхніх власних галузей чистих технологій.

Суперечка щодо CBAM

Торговельна напруга стала одним із головних конфліктів на COP30 у Бразилії. Тоді Китай, Індія, Південна Африка та інші великі країни, що розвиваються, домагалися включення односторонніх торговельних заходів до порядку денного кліматичних переговорів.

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Країни, що розвиваються, виступають проти механізму вуглецевого коригування імпорту ЄС — CBAM. Він передбачає прикордонний збір для імпортованої продукції з високими викидами з країн, де діють менш суворі правила щодо викидів. ЄС пояснює механізм захистом своєї промисловості від недобросовісної конкуренції та стимулюванням скорочення викидів.

Китай та інші держави, що розвиваються, вважають, що такий збір суперечить міжнародним правилам торгівлі й непропорційно карає країни, які мають менше ресурсів для декарбонізації промисловості або придбання екологічніших товарів. Велика Британія також планує запровадити власну версію механізму з січня.

Діалог без практичних рішень

На COP30 країни домовилися створити перший діалог ООН із питань клімату й торгівлі, а Бразилія започаткувала добровільний форум для обговорення того, як торгівля може підтримувати сталий економічний розвиток. Аналітикиня E3G Еллі Белтон зазначила, що останні дискусії поки залишилися на рівні принципових дебатів і не дали практичних рішень.

Під час першого діалогу в червні в Бонні учасники переважно повторили свої попередні позиції. Серед запропонованих напрямів співпраці — обмін даними для узгодження роботи різних вуглецевих ринків, зниження бар'єрів для чистих технологій у межах угод про вільну торгівлю та зменшення вартості низьковуглецевої торгівлі.

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