Китай закликав США приєднатися до організації Waico — South China Morning Post

Посол Китаю у США Сє Фен закликав Вашингтон приєднатися до Всесвітньої організації співробітництва у сфері штучного інтелекту Waico напередодні саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (APEC) у Шеньчжені, Китай. У статті для газети People’s Daily він заявив, що Китай і США як провідні держави у сфері технологій та штучного інтелекту можуть конкурувати й водночас співпрацювати, повідомляє South China Morning Post.

Пропозиція щодо Waico

За словами Сє Фена, Китай вітає та очікує приєднання інших країн, зокрема США, до Waico для спільного розвитку й врядування у сфері ШІ. Він назвав цю технологію важливим рушієм інновацій та економічного зростання в Азійсько-Тихоокеанському регіоні й світі.

Waico зі штаб-квартирою в Шанхаї заснували в липні. Серед її учасників є Казахстан, Лаос, Пакистан та Індонезія. Видання зазначає, що організацію розглядають як конкурента американській ініціативі Pax Silica, яку президент США Дональд Трамп просуває для убезпечення ланцюгів постачання у сферах ШІ та чипів від Китаю.

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Саміт у Шеньчжені

Трамп, як очікується, прибуде до Шеньчженя пізно в середу. Його мають супроводжувати американські бізнесмени, зокрема керівник Tesla і SpaceX Ілон Маск та генеральний директор Mastercard Майкл Мібах. Перед зустріччю лідерів у вівторок розпочнеться саміт керівників компаній APEC.

У Шеньчжені посилили заходи безпеки та завершують технологічну підготовку до заходу. Місцева влада повідомила про використання ШІ-перекладу, розумної навігації та цифрового митного оформлення для учасників. У місті також стандартизували понад 100 тисяч іншомовних вказівників, а більш як 3 тисячі банкоматів мають підтримувати зняття готівки з іноземних карток.

Сє Фен також закликав Пекін і Вашингтон підтримувати багатосторонню торговельну систему, усувати протекціоністські бар’єри та розбудовувати відкриту економіку Азійсько-Тихоокеанського регіону.

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