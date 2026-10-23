Міністерство комерції Китаю 23 жовтня закликало Сполучені Штати «поважати факти» та негайно припинити заходи проти китайських дослідницьких установ, які Пекін назвав дискримінаційними. Заява пролунала на тлі обмежень на американське дослідницьке фінансування для десятків китайських університетів, повідомляє Channel NewsAsia.

Обмеження на фінансування

На початку жовтня республіканський законодавець закликав Міністерство оборони США внести до так званого списку 1286 ще 58 китайських навчальних закладів і 62 технологічні лабораторії. У листі, з яким ознайомилося Reuters, зазначається, що частина названих установ працює у сферах виробництва напівпровідників, штучного інтелекту та квантових обчислень.

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Міністерство оборони США не може надавати дослідницьке фінансування організаціям, які співпрацюють із китайськими університетами зі списку. У відомстві вважають таку співпрацю питанням дотримання вимог, що може поставити під загрозу федеральне фінансування США.

Позиція Пекіна

Китайське міністерство заявило, що дії Вашингтона фактично змушують американські дослідницькі установи ставати на чийсь бік і навмисно підривають нормальну наукову співпрацю між Китаєм та США. У Пекіні також наголосили, що посилення двосторонньої наукової взаємодії відповідає спільним інтересам обох сторін, а запроваджені обмеження, за оцінкою міністерства, послаблять науково-технологічний поступ самих Сполучених Штатів.

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