Китай закликав виробників турбін пропонувати їх закордонним дата-центрам — OilPrice

Китайський енергетичний регулятор закликав місцевих виробників газових турбін прискорити технологічний розвиток і пропонувати свою продукцію закордонним центрам обробки даних. Пекін прагне посилити конкуренцію із західними компаніями на ринку, який швидко зростає через збільшення потреби в електроенергії, повідомляє OilPrice.

Рекордні замовлення

За оцінкою JP Morgan, світові замовлення на газові турбіни сягнули рекордного рівня. У другому кварталі обсяг нових замовлень становив 38 ГВт — на 29% більше, ніж у першому кварталі, і на 71% більше у річному вимірі.

На Сполучені Штати припала половина нових замовлень. Банк пов’язує попит зі стрімким розвитком дата-центрів, а також із перенесенням виробництва до США. Виробники турбін не тримають запасів такого обладнання, тому покупці стикаються з дефіцитом і тривалими строками очікування.

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Контракти в Канаді та Малайзії

Заступник директора департаменту ринкового регулювання Національного енергетичного управління Китаю Ван Юньбо заявив газеті People’s Daily, що в окремих випадках строк очікування на турбіни перевищує п’ять років. За його словами, це створює для китайської галузі як можливості, так і виклики.

Китайські компанії вже укладають угоди за кордоном. Минулого місяця Dongfang Electric Corporation підписала угоду з канадським девелопером дата-центрів Eco DC Solutions про постачання 30 газових турбін Dongfang для канадських дата-центрів потужністю понад 2,1 ГВт. Раніше Shanghai Electric Group отримала контракт на постачання обладнання для парогазової електростанції Samalaju Combined Cycle Power Plant у малайзійському штаті Саравак.

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