У Гобарті, Австралія, на переговорах Комісії зі збереження морських живих ресурсів Антарктики (CCAMLR) розглядають досьє, приписане делегації Китаю, щодо створення морської охоронюваної території площею 127 тисяч км² у морі Космонавтів. Як повідомляє Daily Maverick, пакет обсягом 105 сторінок містить саму пропозицію, її наукове обґрунтування та проєкт змін до правил створення морських охоронюваних територій у Південному океані.

Запропонована територія може діяти 20 років. Після цього її необхідно буде продовжити, змінити або замінити новою домовленістю за консенсусом усіх 27 членів комісії. Видання зазначає, що один член CCAMLR міг би заблокувати продовження її дії.

Зміни до правил CCAMLR

Китайська пропозиція передбачає стандартизовану процедуру для нових морських охоронюваних територій, зокрема багаторічні систематичні океанографічні дослідження. За аналізом переговорних документів CCAMLR, який провело видання, частина цих підходів схожа на вимоги, що їх у 2022 і 2023 роках просувала Російська Федерація — держава-агресор.

Тоді російська делегація наполягала на нових критеріях для проєктів морських охоронюваних територій і вимагала призупинити переговори щодо них до перегляду правил. Більшість членів комісії заявляла, що такі вимоги створюють недосяжні бар'єри для ухвалення нових охоронюваних зон.

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Кліматичні цілі та вилов криля

Один із китайських документів передбачає вилучення з чинних правил двох природоохоронних цілей: захисту елементів, критичних для функціонування локальних екосистем, і збереження стійкості екосистем до наслідків зміни клімату. Щоб ці зміни набули чинності, їх мають погодити всі держави-члени CCAMLR.

Представники природоохоронних організацій критикують проєкт, стверджуючи, що він охоплює райони, де промисловий вилов криля не ведеться. Професорка Університету Кентербері Карен Скотт зазначила, що обмежений строк дії морських охоронюваних територій не є новим підходом: наприклад, територія в морі Росса розрахована на 35 років і також потребує продовження.

На розгляді CCAMLR залишаються ще чотири давніші пропозиції морських охоронюваних територій, зокрема для Антарктичного півострова, Південних Оркнейських островів і Східної Антарктики. За даними видання, пропозиції перебувають на розгляді членів комісії до 30 жовтня.

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