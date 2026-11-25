Китай запустив пілотований космічний корабель Shenzhou-24 до орбітальної станції Tiangong. На борту перебувають командир Тан Хунбо, бортінженер У І та фахівець із корисного навантаження Мухаммад Зішан Алі — перший астронавт із Пакистану на орбіті та перший іноземний член екіпажу китайської станції.

Ракета-носій Long March-2F стартувала з космодрому Цзюцюань у провінції Ганьсу на північному заході Китаю о 8:18 ранку, повідомляє South China Morning Post з посиланням на Китайське агентство пілотованої космонавтики. За планом, корабель має пристикуватися до Tiangong приблизно через три з половиною години після виходу на орбіту.

Тижнева місія пакистанського астронавта

Алі проведе на станції близько тижня, а потім має повернутися на Землю кораблем Shenzhou-23 разом із Чжаном Чжиюанем та першим астронавтом із Гонконгу Лай Каїном. Чжан і Лай провели на станції попередні шість місяців.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Протягом приблизно тижня на Tiangong одночасно перебуватимуть шестеро людей: чотири астронавти з материкового Китаю, один представник Гонконгу та один представник Пакистану. Перед польотом Алі сім місяців вивчав китайську мову, яка є основною робочою мовою станції. Для нього також підготували халяльне меню відповідно до його харчових потреб і вподобань.

Експерименти та річна місія

Тан Хунбо та У І залишаться на Tiangong на шість місяців разом із Чжу Янчжу — третім членом екіпажу Shenzhou-23. Чжу Янчжу, за даними агентства, стане першим китайським астронавтом, який проведе в космосі повний рік. Його досвід планують використати для вивчення адаптації організму до тривалого перебування в космосі та перевірки систем життєзабезпечення.

Екіпаж Shenzhou-24 має провести 90 експериментів у сферах космічних наук про життя, аерокосмічної медицини, фізики рідин у мікрогравітації та горіння. Окремо заплановано чотири спільні китайсько-пакистанські проєкти з біотехнологій і матеріалознавства. Алі, зокрема, досліджуватиме фотосинтез у бактерій та вплив космічної радіації і мікрогравітації на насіння кіноа.

Читай нас у