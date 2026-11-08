Китай запустив ракету CERES-2 із чотирма супутниками — The Express Tribune

Китай 7 листопада успішно запустив ракету-носій CERES-2 Y3 із чотирма супутниками з космодрому Цзюцюань на північному заході країни. Старт відбувся о 7:37 за пекінським часом, а ракета вивела супутники на сонячно-синхронну орбіту заввишки 535 кілометрів, повідомляє The Express Tribune.

Супутники для досліджень і спостережень

Чотири супутники належать до різних сфер: дистанційного зондування океану, комерційної метеорології, наукових досліджень, які проводять університети, а також контролю космічної обстановки.

Команда розробників заявила, що успішне льотне випробування та точне виведення чотирьох супутників на орбіту означають офіційний початок експлуатації нового комерційного носія.

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Характеристики CERES-2

CERES-2 — ракета середнього класу, створена для комерційного ринку запусків. Це оновлена модель серії CERES із трьома послідовно розташованими твердопаливними ступенями та рідинним верхнім ступенем.

Стартова маса ракети становить близько 100 тонн. Вона здатна доставляти до 1,3 тонни корисного вантажу на сонячно-синхронну орбіту заввишки 500 кілометрів і може запускатися з наземних та морських платформ.

Представник розробника Galactic Energy повідомив, що компанія надалі працюватиме над підвищенням ефективності й надійності твердопаливних ракет для розгортання та поповнення малих і середніх супутникових угруповань, а також створення угруповань середнього та великого масштабу.

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