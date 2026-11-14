Китай застеріг США від нових обмежень на експорт чипів — CBS News

Китай у п’ятницю застеріг Сполучені Штати від запровадження нових обмежень на експорт напівпровідників. Речниця Міністерства закордонних справ КНР Мао Нін заявила, що Пекін послідовно виступає проти зловживання експортним контролем, оскільки такі заходи, за її словами, порушують стабільність глобальних промислових і логістичних ланцюгів.

Позиція Пекіна

Коментуючи заклики американських законодавців посилити обмеження на постачання обладнання для виробництва чипів до Китаю, Мао Нін зазначила, що це не відповідає інтересам жодної зі сторін. Вона також сказала, що Китай і США мають спільно виконувати важливі домовленості, досягнуті керівниками держав, та підтримувати стабільний розвиток двосторонніх економічних і торговельних відносин, повідомляє CBS News.

Дискусія у США

Заява Пекіна пролунала на тлі скандалу навколо Nvidia та її колишнього генерального директора Дженсена Хуанга, який подав у відставку в четвер. За даними CBS News, Хуанг визнав роман, який, за повідомленнями, був з Аліс Хуанг — колишньою старшою керівницею сінгапурської компанії дата-центрів Megaspeed. Видання зазначає, що вони не є родичами.

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Міністр фінансів США Скотт Бессент в інтерв’ю CNBC поклав відповідальність за те, що Megaspeed не внесли до американського списку Entity List, на Міністерство торгівлі. Внесення до цього переліку обмежує доступ компаній до американських технологічних продуктів. Бессент заявив, що Міністерство фінансів, Пентагон, Держдепартамент і торговий представник США підтримували внесення Megaspeed до списку протягом кількох місяців.

За словами американського посадовця, міністр торгівлі Говард Лутнік погодився свідчити 10 грудня перед Банківським комітетом Сенату. The New York Times раніше повідомляла, що американські посадовці поширювали меморандум із посиланням на розвідувальні дані, які нібито вказували на можливий зв’язок Аліс Хуанг із Міністерством державної безпеки Китаю. Пекін відкинув ці твердження, назвавши їх приводом для запровадження технологічної блокади, покликаної завадити Китаю розвивати технології штучного інтелекту.

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