Китай здобув 17 золотих медалей на ЧС з важкої атлетики — ECNS

Збірна Китаю здобула 17 золотих, 10 срібних і шість бронзових нагород на чемпіонаті світу з важкої атлетики 2026 року, який завершився 8 листопада в китайському Нінбо, провінція Чжецзян. Про це повідомляє ECNS.

Понад 500 учасників

Змагання тривали з 27 жовтня до 8 листопада та стали першим відбірковим турніром з важкої атлетики до Олімпійських ігор 2028 року в Лос-Анджелесі. Чемпіонат світу повернувся до Китаю вперше за 31 рік. У ньому взяли участь понад 500 спортсменів із більш ніж 90 країн і регіонів, які змагалися у 16 вагових категоріях.

Китай виставив команду з 16 атлетів. У перший день турніру переможцем у ривку та двоборстві у чоловічій категорії до 60 кг став Ян Ян. Хе Юецзі згодом виборов золото в ривку серед чоловіків до 65 кг.

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Перемоги у жіночих категоріях

Чжан Хайцін здобула золото в ривку та двоборстві у ваговій категорії до 53 кг, випередивши спортсменку зі США Ульрей на один кілограм. Пей Сіньї перемогла в усіх трьох дисциплінах у категорії до 61 кг: її результат становив 112 кг у ривку, 142 кг у поштовху та 254 кг у двоборстві.

Ян Цюся та Пен Цуйтін розділили між собою три золоті медалі у категорії до 77 кг. Ляо Гуйфан здобула всі три золоті нагороди у вазі до 86 кг, а Лі Янь — у категорії понад 86 кг. Лі Янь також оновила світовий рекорд у ривку.

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