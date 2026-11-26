Народно-визвольна армія Китаю (НВАК) змінює систему спільної підготовки флоту, авіації та Ракетних військ після того, як навчання виявили труднощі координації між різними родами сил. За даними китайської військової газети PLA Daily, під час одних із маневрів літаки ВПС двічі умовно визнали ураженими власними силами, а підрозділ Ракетних військ мав труднощі з наведенням ударів по рухомих цілях на морі.

Як повідомляє South China Morning Post, зміни запровадила флотилія есмінців Східного театрального командування НВАК.

Спільні райони навчань

За оновленими правилами флотилія ділитиметься районами навчань і цілями з іншими родами сил, а сценарії маневрів розроблятимуть з урахуванням їхніх потреб. Інші служби зможуть подавати запити на використання ресурсів флотилії, а окрема група ВМС включатиме ці потреби до планів спільних навчань.

Також передбачені регулярні обміни особовим складом між родами військ. В одному з навчальних планів кораблі мали використовувати інформацію інших служб для кінцевого наведення далекобійних ударів. Під час іншої вправи літак дальнього радіолокаційного виявлення передав кораблю дані про ціль та оцінки загроз через канал передавання даних.

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Виявлені труднощі

Перші спроби спільно використовувати навчальні ресурси виявили й інші проблеми. Зокрема, суперечливі вимоги до повітряного простору змусили підрозділи вносити зміни в останній момент, що порушило навчання на значну частину дня.

Колишній військовий аташе США в Пекіні Денніс Бласко заявив, що узгодження використання повітряного простору та уникнення ураження власних морських, повітряних і ракетних сил, особливо на морі, є новим викликом для НВАК. Після цього річний план навчань флотилії включили до програми спільної підготовки вищого рівня, де ресурси розподіляють централізовано відповідно до потреб підрозділів.

Китай у 2016 році замінив сім військових округів п’ятьма об’єднаними театральними командуваннями, відповідальними за міжвидові операції. Водночас дослідники Центру стратегічних і міжнародних досліджень дійшли висновку, що здатність НВАК проводити спільні операції залишається нерівномірною: армія краще підготовлена до заздалегідь спланованих дій, ніж до швидкої децентралізованої координації на тактичному рівні.

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