Китай зміщує акцент у постачанні зброї Малі, Буркіна-Фасо та іншим африканським країнам на системи протиповітряної оборони, ударні безпілотники й засоби радіоелектронної боротьби. Раніше основу експорту до регіону становили стрілецька зброя, бронетехніка, вантажівки й артилерія, повідомляє South China Morning Post.

Поставки до країн Сахелю

У квітні у складі військової колони в Малі помітили чотири машини, які аналітична група Janes ідентифікувала як китайські комплекси ППО Yitian-L. Через п’ять місяців адміністрація президента Буркіна-Фасо оприлюднила відео випробування та огляду техніки, на якому були мобільний радар спостереження і пускова установка зенітних ракет. Їх ідентифікували як варіант китайської системи Sky Dragon виробництва Norinco.

У 2024–2025 роках Буркіна-Фасо також отримала з Китаю бронетехніку й артилерію, зокрема машини вогневої підтримки VN22B і WMA301, бронетранспортери WZ-551, реактивні системи залпового вогню SR5 та самохідні гармати-міномети PLL-05.

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Нові можливості для китайських виробників

Зміна особливо помітна в Сахелі, де Малі та Буркіна-Фасо припинили оборонну співпрацю з Францією та зіткнулися з обмеженнями американської безпекової допомоги. Обидві країни звернулися по військову підтримку до Російської Федерації — держави-агресора — і закуповують китайське обладнання на тлі боротьби з повстанськими угрупованнями.

Старша наукова співробітниця Hudson Institute Лізелотт Одгорд заявила, що поява китайських систем ППО, ударних дронів та обладнання РЕБ свідчить не лише про ширший каталог товарів, а й про постачання складніших технологій, які раніше переважно пропонували Росія та західні виробники. Вона зазначила, що бронетехніка, вантажівки й артилерія, ймовірно, все ще становлять більшість поставок за обсягом.

Кот-д’Івуар у серпні продемонстрував ударні безпілотники Wing Loong II, отримані за контрактом із китайським державним експортером авіатехніки Catic, укладеним у червні 2024 року. Дослідниця SIPRI Катаріна Джокич назвала ціну, зокрема витрати на технічне обслуговування, важливим чинником закупівель китайського озброєння. Norinco відкрила регіональний офіс у Дакарі та сервісний центр у штаті Баучі в Нігерії для ремонту, постачання запчастин і технічної підтримки.

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