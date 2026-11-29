Посольство Китаю в Домініканській Республіці звинуватило посла США Лію Кампос у втручанні в комерційну співпрацю та тиску, спрямованому на недопущення китайських компаній до телекомунікаційного проєкту державної в’єтнамської компанії Viettel. Про це повідомляє South China Morning Post.

Viettel отримала 20-річну концесію на радіочастотний спектр і має стати четвертим мобільним оператором Домініканської Республіки. Американські посадовці заявляють, що компанія значною мірою використовує китайське обладнання на інших ринках Латинської Америки. Водночас контракти з постачальниками для нового проєкту не оприлюднювали, тому використання китайського обладнання в ньому не підтверджене.

Заклик США щодо постачальників

Кампос в інтерв’ю, що вийшло в середу, заявила, що 80% проєкту Viettel можуть залежати від постачальників, яких США вважають такими, що становлять високий ризик. Вона також сказала, що американські телекомунікаційні інвестори почуваються усуненими від проєкту.

У п’ятницю посол закликала уряд Домініканської Республіки вимагати від Viettel використовувати технології винятково з так званих надійних країн. Вона окремо згадала держави-учасниці Будапештської конвенції про кіберзлочинність, до якої Китай не приєднався. Кампос пояснила, що США, на її думку, надають дружню пораду, яка відповідає їхнім внутрішнім стандартам.

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Реакція китайського посольства

Китайське посольство у Санто-Домінго заявило, що Вашингтон не має права одноосібно визначати, які країни або постачальники є надійними. Диппредставництво також наголосило, що Будапештська конвенція є регіональною угодою у сфері кримінального правосуддя, а не глобальним технічним стандартом.

Посольство відкинуло застереження щодо ризиків китайського обладнання та заявило, що його безпечно використовують більш ніж у 100 країнах, зокрема в Домініканській Республіці. Китайська сторона також стверджує, що обмеження для китайських постачальників можуть підвищити витрати на телекомунікації, посилити цифрову нерівність і загальмувати цифрову трансформацію країни.

Керівник адміністрації президента Домініканської Республіки Хосе Ігнасіо Паліза заявив місцевим медіа, що влада поважає позицію посла США та розгляне безпекові питання. Водночас він наголосив, що вихід нового оператора на ринок потрібен для запобігання олігополії та зниження цін для споживачів.

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