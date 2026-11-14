Китайська армія запроваджує цифровий відбір новобранців — South China Morning Post

У Китаї Народно-визвольна армія має запровадити цифрові системи на всіх етапах набору новобранців у межах реформи «end-to-end sunshine». Відповідні розпорядження цього місяця видали генеральні канцелярії Центральної військової ради та Державної ради, повідомляє South China Morning Post.

Онлайн-процес і контроль даних

Ініціатива передбачає використання систем, що працюють на основі даних, упродовж усієї процедури призову. Як пише PLA Daily, реформа має забезпечити повністю онлайн-процес, доступність даних і прозорість на кожному етапі, а також підвищити якість та ефективність відбору.

У першій половині року призовне управління протестувало по всій країні систему допоміжного відбору. Її алгоритм формує списки для відбору та розподілу, після чого місцеві комітети збройних сил перевіряють і уточнюють інформацію. У PLA Daily заявили, що поєднання людської оцінки та машинного аналізу має зробити перевірку кандидатів точнішою, ефективнішою і прозорішою.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Боротьба з порушеннями та пошук випускників

Реформа також є частиною ширших антикорупційних зусиль Пекіна у війську. У серпні китайські органи дисциплінарного нагляду оприлюднили інформацію про порушення в секторі призову. Серед них були випадки, коли члени Компартії та посадовці використовували свої посади, щоб допомогти рекрутам отримати бажаний розподіл до родів військ, а також випадки шахрайства під час фізичних тестів і фальсифікації особистих даних.

Китайська влада також намагається залучати краще освічених військовослужбовців для роботи зі складнішими системами озброєння. Оновлене положення про призовну роботу, яке набуло чинності 1 травня 2023 року, визначає студентів коледжів основною цільовою групою та містить окремий розділ про призов у воєнний час. За даними представника призовного офісу Міноборони КНР, частка випускників коледжів серед новобранців уперше перевищила половину у 2022 році, а протягом останніх трьох років трималася вище 70%.

У Шеньчжені для цільового пошуку кандидатів використовують дані міського центру управління, зокрема про реєстрацію, освіту та спеціальність жителів призовного віку. Посадовці інших районів міста співпрацюють з інтернет-операторами, аналізуючи час перегляду відео та переходи за посиланнями, щоб оцінювати зацікавленість потенційних новобранців.

Читай нас у