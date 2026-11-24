Китайська авіакомпанія Xiamen Airlines, дочірня компанія China Southern Airlines, 24 листопада 2026 року підписала угоду з Boeing про придбання 50 літаків моделі 737-8. Постачання повітряних суден заплановане партіями у 2031–2034 роках.

Як повідомляє AeroTime, у біржовому повідомленні China Southern сукупну каталожну вартість 50 літаків разом із двигунами оцінили приблизно у 7,4 млрд доларів. Водночас China Southern заявила, що Boeing надав Xiamen Airlines значну знижку, але фактичну ціну контракту не розкрила.

Умови постачання та фінансування

Xiamen Airlines здійснюватиме авансові платежі, а решту суми за кожен літак сплачуватиме під час поставки. Перевізник планує фінансувати закупівлю за рахунок власних коштів, надходжень від залучення капіталу та банківських кредитів.

Угода ще потребує схвалення акціонерів China Southern і відповідних органів влади Китаю.

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Підготовка до нового авіахабу

Рада директорів China Southern пов’язала закупівлю з майбутнім переїздом Xiamen Airlines до міжнародного аеропорту Сямень Сянань, розвитком хабової мережі в провінції Фуцзянь та оптимізацією флоту. Новий аеропорт має відкритися до кінця 2026 року і замінити міжнародний аеропорт Сямень Гаоці.

China Southern володіє 55% Xiamen Airlines. До замовлення Airbus у вересні 2022 року перевізник експлуатував лише літаки Boeing. У квітні 2026 року Xiamen Airlines також погодилася придбати 35 літаків сімейства Airbus A320neo з поставками у 2029–2032 роках у межах групового замовлення на 137 літаків, каталожна вартість якого становила приблизно 21,4 млрд доларів.

У повідомленні China Southern не уточнюється, чи входять 50 Boeing 737-8 до зобов’язання Китаю придбати 200 літаків Boeing, про яке китайське Міністерство комерції повідомило у травні 2026 року.

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