Китайська газорозподільна компанія China Gas Holdings збільшила до 1 млн тонн на рік обсяг закупівель скрапленого природного газу в американського експортера Venture Global. Розширена угода про купівлю-продаж передбачає постачання американського LNG упродовж 20 років, починаючи з 2030 року, повідомляє OilPrice.

Контракт збільшили удвічі

Нова домовленість додає 0,5 млн тонн LNG на рік до угоди, про яку сторони повідомляли у вересні 2026 року. Тоді China Gas домовилася купувати у Venture Global 0,5 млн тонн скрапленого газу щороку.

Після збільшення контракту загальний обсяг довгострокових поставок Venture Global для China Gas за 20-річними угодами становить до 3 млн тонн на рік. Постачання здійснюватимуть із портфеля проєктів американської компанії.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Розвиток LNG-проєктів у США

Генеральний директор Venture Global Майк Сабел заявив, що компанія розширює партнерство з China Gas і має намір забезпечувати потреби Китаю в енергії американським LNG із проєктів у штаті Луїзіана.

Голова правління та президент China Gas Лю Мінхуей зазначив, що угода відповідає стратегії компанії з розвитку глобального бізнесу з торгівлі LNG, який має поєднувати надійні джерела постачання з ринками, де зростає попит на газ.

Venture Global також розпочала комерційну експлуатацію першої фази свого другого LNG-експортного проєкту Plaquemines LNG. За даними OilPrice, у третьому кварталі 2026 року компанія зафіксувала рекордні продажі та фінансові результати на тлі високих цін на LNG і попиту на американський газ.

Читай нас у