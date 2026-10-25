Китайська група на чолі з Ляоніном пройшла біля півдня Філіппін — South China Morning Post

Китайська авіаносна ударна група на чолі з авіаносцем «Ляонін» минулого тижня вийшла за межі першого ланцюга островів і досягла вод поблизу найпівденнішої точки Філіппін. За даними філіппінського телеканалу BNC, кораблі перебували приблизно за 25 морських миль, або 46 км, на схід-південний схід від острова Балут, після чого у п’ятницю взяли курс на північний схід, повідомляє South China Morning Post.

Маршрут китайської групи

До складу групи, окрім «Ляоніна», увійшли великі ракетні есмінці проєкту Type 055 «Усі» та «Аньшань», а також есмінець Type 052D «Хуайнань». За повідомленням BNC, у четвер кораблі пройшли протоку Басілан після того, як їх помітили біля південно-західного узбережжя Філіппін; там за ними стежили кораблі ВМС країни.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Міністерство оборони Японії повідомило, що 14 жовтня кораблі пройшли на південний схід через протоку Міяко до Тихого океану. Наступного дня вони повернули у бік Південно-Китайського моря, а згодом попрямували до півдня Філіппін. Маршрут означає, що група обходила Філіппіни проти годинникової стрілки — від північного до західного узбережжя, у зворотному напрямку порівняно з навчаннями у жовтні 2024 року.

Навчання у Філіппінському морі

Якщо китайська група продовжить рух на північний схід, вона може увійти до Філіппінського моря, де США та Японія проводять навчання Keen Sword, що відбуваються раз на два роки. Сьомий флот ВМС США у четвер повідомив, що авіаносець USS Theodore Roosevelt діє у Філіппінському морі разом із кораблями Японії, Австралії, Канади та Франції. Навчання тривають з 19 до 29 жовтня на об’єктах по всій Японії та у прилеглих водах.

Читай нас у