Китайська компанія планує збудувати 220-кілометровий водогін — Nation Kenya

Китайська державна компанія Sichuan Roads and Bridges Group планує прокласти 220-кілометровий водогін від джерел Мзіма в окрузі Таїта-Тавета до резервуарів Мазерас в окрузі Кіліфі. Проєкт має збільшити постачання води до округів Момбаса, Кіліфі, Квале та Таїта-Тавета, повідомляє Nation Kenya.

Умови угоди

Компанія реалізовуватиме проєкт за моделлю будівництва, експлуатації та передачі (BOT) у співпраці з Coast Water Works Development Authority. За такою схемою приватна сторона фінансує, проєктує та будує об’єкт, експлуатує його протягом визначеного строку, а потім передає у державну власність.

Термін проєкту становитиме 30 років: три роки відведено на будівництво, ще 27 — на експлуатацію та технічне обслуговування. Інвестиції мають охопити водозабірні споруди, магістральний трубопровід, насосні станції та об’єкти зберігання води.

Директорат державно-приватного партнерства Національного казначейства оцінив проєкт у 335,338 млн доларів США, або 43,5 млрд шилінгів. Водночас у публікації Nation Kenya загальну вартість ініціативи вказано на рівні 50,6 млрд шилінгів.

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Додаткові 105 млн літрів на добу

Трубопровід діаметром 1200 мм має транспортувати 105 тис. кубометрів, або 105 млн літрів, води щодня. Він має доповнити чинну систему Mzima I, яка постачає воду на узбережжя з 1950-х років.

Інженер і підрядник, пов’язаний із Coast Water Works Development Authority, Самуель Сода Бенгі заявив, що трубопровід Mzima I, введений в експлуатацію 1957 року, зношений і має численні витоки та прориви. За його словами, новий проєкт досі перебуває на етапі остаточного погодження.

Пропозицію щодо Mzima II схвалили в серпні 2024 року для переходу до підготовки проєкту та техніко-економічного обґрунтування. Дані, представлені Сенату в червні 2026 року, засвідчили, що сукупний добовий попит на воду в чотирьох округах становив 512 тис. кубометрів, тоді як виробництво — 185 тис. кубометрів. У разі реалізації новий водогін забезпечить додатковий обсяг води, але не ліквідує весь дефіцит.

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