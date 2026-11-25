Китайська компанія Air White Whale представила в Чжухаї концепт вантажного безпілотника W8000 із цільовою вантажністю до восьми тонн. Апарат показали напередодні Китайської міжнародної авіаційно-космічної виставки Airshow China, повідомляє The War Zone.

W8000 — двомоторний турбогвинтовий літальний апарат із задньою вантажною рампою. Заявлена вантажність є цільовим показником розробки: дані про дальність польоту, максимальну злітну масу та експлуатаційні вимоги поки не оприлюднені. Також не названо тип двигунів, які планують використовувати для апарата.

Більша модель у лінійці

W8000 розробляють як більший варіант вантажного дрона W5000 тієї ж компанії. W5000 спроєктований для перевезення до п’яти тонн вантажу. Його заявлена максимальна дальність становить 2600 кілометрів, максимальна злітна маса — 10,8 тонни, а об’єм вантажного відсіку перевищує 65 кубічних метрів.

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За даними китайських джерел, на які посилається видання, W5000 14 листопада здійснив перший політ у районі Ордоса у Внутрішній Монголії. Як повідомляється, випробування тривало близько 30 хвилин, під час нього перевіряли автономні функції польоту, канали передавання даних, силову установку та системи керування.

Логістичне застосування

Великі безпілотні транспортники можуть перевозити палетовані вантажі, промислове обладнання та інші габаритні товари між логістичними вузлами й віддаленими районами. Для їхньої роботи, однак, потрібні технічне обслуговування, наземне обслуговування, інфраструктура для завантаження та операційна мережа.

Китайські джерела також стверджують, що Air White Whale отримала 835 замовлень або попередніх зобов’язань від внутрішніх логістичних компаній щодо W5000. Характер цих домовленостей і кількість твердих контрактів не уточнюються. Початок комерційної експлуатації W5000 планують до кінця 2027 року за умови завершення випробувань і сертифікації.

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